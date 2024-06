Imola, via Santerno “sdemanializzata”: ora i tre nuovi box

Semaforo verde in Consiglio comunale per i lavori del nuovo corpo box e la “sdemanializzazione” del tratto terminale di via Santerno che entrerà così a far parte del compendio immobiliare dell’autodromo. Una piccola porzione di terreno fino ad ora non ricompresa nell’area dell’impianto, la cui modifica burocratica però si è resa necessaria per far partire il progetto da 1,2 milioni di euro per i tre nuovi box con terrazza da realizzare, lato Rivazza, vicina all’attuale palazzina della direzione gara. A votare a favore della delibera e della sua immediata eseguibilità i partiti di maggioranza (Pd, Imola Corre e Sinistra Imolese). Contrari, invece, Fratelli d’Italia e Lista civica Cappello.

Le reazioni

«Un investimento utile e importante - ha spiegato il sindaco Marco Panieri -. Chi ha votato no alla delibera ha detto no al Wec e alla F1. Vogliamo stare al passo con i tempi, perché senza investimenti ogni anno i grandi eventi andranno altrove». «Un ampliamento inutile, anche perché non sappiamo se dopo il 2026 la F1 rimarrà a Imola» è stato invece il commento del consigliere della Lista civica Cappello, Renato Dalpozzo. «Non vorrei che il Wec fosse il de profundis per la F1 - ha fatto sapere il consigliere di Fratelli d’Italia, Simone Carapia -. La politica è fatta di priorità e questo è un investimento al buio».

Il progetto

I box, che in totale passeranno così dagli attuali 37 a 40, sorgeranno in una struttura indipendente non collegata a quella attuale. Se la progettazione spetterà a Formula Imola, i lavori saranno tutti a carico di ConAmi e partiranno a novembre per terminare a marzo 2025. Giusto in tempo per la tappa del Wec in programma nel weekend di Pasqua (18-20 aprile).

L’accelerata è arrivata proprio in concomitanza con la firma sul rinnovo del contratto, avvenuta nei giorni scorsi, che vedrà il Mondiale Endurance protagonista in autodromo fino al 2028. Un intervento non previsto nel Piano triennale degli investimenti del ConAmi presentato qualche mese fa, ma “suggerito” dagli organizzatori dell’evento mondiale visto che il prossimo anno saranno 40 le vetture al via.