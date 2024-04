Imola, via Milana, auto abbandonata in strada e velocità elevate: i residenti protestano

A quaranta giorni dall’ultima segnalazione sui parcheggi “selvaggi” e le auto che da anni sfrecciano a tutta velocità ad ogni ora, alcuni residenti di via della Milana tornano alla carica e lo fanno lamentandosi dell’ennesimo problema legato alla sicurezza stradale. «Da circa un mese nella curva all’incrocio con viale Marconi è parcheggiata un’Opel Meriva blu senza assicurazione, tutta sporca e con le gomme a terra di proprietà di un cittadino straniero che abita vicino alla pizzeria Milana - fanno sapere -. Oltre al fatto che toglie un posto auto a noi condomini è ferma in un punto davvero molto pericoloso e potrebbe causare incidenti anche gravi».

La situazione è stata segnalata più volte alla polizia locale che però finora «non ha fatto nulla - spiegano i residenti -. Anzi, ci hanno detto che non possono rimuoverla, perché non ci sono i soldi per pagare il carro attrezzi. Di sicuro, però, noi non tireremo fuori un euro. Questo servizio infatti spetta al legittimo proprietario, oppure alla Pubblica amministrazione per garantire la sicurezza agli utenti della strada. La verità è che in questo modo si prendono solo in giro i cittadini». Del problema è stato avvertito poi anche il sindaco Panieri tramite la sua pagina Facebook. «Ci è stato risposto che verificherà - confermano -. Peccato che quel messaggio non l’abbia scritto lui, ma chi gli cura i social e bisogna vedere se gli è mai stato riferito».

Motivi per i quali i residenti di via della Milana si sentono abbandonati da questa Amministrazione. «Abbiamo chiesto invano una “Zona 30” o l’installazione di dossi per far rallentare le auto che corrono come fossero in autodromo - concludono -. Speravamo che almeno l’assessora Spada venisse di persona a vedere, ma qui non si è mai presentato nessuno ed è tutto come prima, con le auto che svoltano a sinistra su viale Marconi nonostante il divieto. A dirla tutta la situazione è pure peggiorata, viste le buche che si creano sull’asfalto e generano pericoli soprattutto a ciclisti e pedoni. Deve succedere qualcosa di grave prima che qualcuno intervenga?».

Pronta la replica del comandante della polizia locale del Circondario, Daniele Brighi. «Innanzitutto escludo categoricamente che non rimuoviamo le vetture perché il Comune non ha i soldi per farlo - commenta -. Sul caso specifico, la vettura in via della Milana non è stata ancora rimossa in quanto non si trova in sosta vietata e non rappresenta un pericolo per la sicurezza stradale, altrimenti ce ne saremmo occupati immediatamente. Al momento stiamo facendo delle verifiche per capire con esattezza se sia priva o meno di copertura assicurativa e chi sia il proprietario, visto che pare ci sia di mezzo un’eredità».