Imola, via libera a gazebo e dehors per gli eventi in pista e in centro

Trenta metri quadrati di occupazione gratuita di suolo pubblico. È quanto stabilito dal Comune per sostenere le attività commerciali del centro storico (anche artigiani e alimentari), comprese quelle presenti nell’asse stazione ferroviaria-viale Dante, durante gli appuntamenti motoristici come il Wec (19-21 aprile), il Gran Premio di Formula Uno (17-19 maggio) e gli eventi “Imola, il centro fiorisce” (11 maggio) e Anteprima Baccanale (24-26 maggio).

Con questa iniziativa l’Amministrazione vuole dare ancora maggiore forza attrattiva al commercio e segnalare le diverse promozioni delle attività che si proporranno e verranno coinvolte nei singoli eventi in programma durante quei giorni. La porzione di suolo pubblico che si intende occupare dovrà essere attigua alle attività del richiedente ed è altresì concessa la possibilità agli stessi esercenti di riempire lo spazio anche “invitando” un altro soggetto che sia essa un’impresa o un’associazione.

Questo dopo che nelle scorse settimane sul sito del Comune è stato reso noto il calendario degli gli eventi 2024, da marzo a dicembre, così che gli operatori economici potessero già pensare a quali iniziative mettere in campo per le numerose manifestazioni previste in autodromo e nel cuore della città.

«La possibilità di presentarsi ed essere presenti anche nella parte esterna alla propria attività commerciale, oppure anche internamente organizzando un corner insieme a un altro soggetto, sono buone occasioni per attirare l’attenzione e la curiosità dei clienti e dei visitatori - spiega Pierangelo Raffini, assessore al Centro storico e allo Sviluppo economico -. Mi auguro che gli operatori vogliano cogliere questa opportunità pensata per favorire la loro attività».

Come fare richiesta e le scadenze

Le richieste per poter ottenere trenta metri quadrati di occupazione gratuita di suolo pubblico devono essere presentate compilando il modulo da inviare via email a redazione.centrostorico@comune.imola.bo.it. La modulistica è pubblicata sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.imola.bo.it/imolacentrostorico/modulistica-per-invio-proposte-di-iniziative-e-occupazione-suolo-pubblico.

Le scadenze per presentare le richieste variano a seconda dell’evento: per il Wec i termini si sono conclusi lo scorso 15 marzo, mentre per il Gran Premio di F1 e “Imola, il centro fiorisce” le comunicazioni dovranno essere inviate entro il 5 aprile. Per Anteprima Baccanale, invece, dovranno pervenire non oltre il 12 aprile.