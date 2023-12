Imola, via Guicciardini: traffico in tilt in entrata e uscita da scuola tutti i giorni

Via Guicciardini, ore 13 circa. Più o meno l’orario di uscita da scuola di gran parte degli studenti degli Istituti presenti lungo la strada, ovvero Paolini-Cassano, Liceo Valeriani e scuola media Valsalva.

Ieri, come ogni giorno, in quei minuti è il traffico «selvaggio» a farla da padrone, sia nei pressi dell’incrocio con via Manzoni che, in fondo alla via, a due passi da piazzale Michelangelo e in via Tabanelli. Auto parcheggiate in doppia fila, autobus che a fatica riescono a farsi largo e qualche ragazzo e ragazza che attraversa la strada come se attorno non ci fosse nessuno. Alcuni, a piedi o in bici, pure senza guardare.

