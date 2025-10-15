Imola, via Della Resistenza: lavori in corso dal 16 al 22 ottobre

Area Blu informa che, da domani a martedì 22 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17, verranno eseguiti lavori di manutenzione stradale in via della Resistenza, nel tratto compreso tra via Selice e via Pisacane, con direzione di intervento verso via Pisacane, ovvero verso Faenza.

Durante i lavori sarà necessario modificare temporaneamente la circolazione con: restringimento della carreggiata in corrispondenza dell’area di cantiere; limite massimo di velocità di 30 km/h; eventuale chiusura temporanea della corsia di marcia, in base all’avanzamento dell’intervento. I lavori saranno eseguiti dalla Cti per conto di Area Blu. L’amministrazione comunale, nell’informare del nuovo cantiere, invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica presente e a collaborare per consentire il regolare svolgimento delle operazioni in sicurezza.