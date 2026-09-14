Imola, via alla scuola, l’assessora Sorbello: “È il cuore pulsante di una città”

Imola
  • 14 settembre 2026
L’assessora alla Scuola e allo Sport Chiara Sorbello (foto Mmph)
L’assessora alla Scuola e allo Sport Chiara Sorbello (foto Mmph)

In vista dell’inizio dell’anno scolastico, previsto per martedì 15 settembre, l’assessora all’Istruzione del Comune di Imola Chiara Sorbello ha voluto “rivolgere un saluto alle alunne e agli alunni, alle loro famiglie, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico”, inviando loro “il più sincero augurio di buon lavoro e di buon inizio”. La scuola, scrive l’assessora, “rappresenta il cuore pulsante di una città, e come amministrazione comunale non la consideriamo semplicemente un servizio, ma un investimento fondamentale per la crescita della città e per il futuro delle nuove generazioni, consci che la nostra responsabilità principale sia quella di lavorare per tradurre questi principi in azioni concrete: nella cura degli edifici scolastici, nella qualità dei servizi educativi, nel sostegno alle famiglie, nei percorsi di inclusione, nella collaborazione costante con le istituzioni scolastiche”. E proprio perché “sappiamo che le sfide sono molte e che non tutto può essere risolto in un giorno”, prosegue Sorbello, “riteniamo fondamentale continuare a lavorare insieme, con determinazione e spirito di collaborazione, perché investire nella scuola significa investire nelle persone, nelle opportunità e nella qualità della nostra comunità”. Alle alunne e agli alunni, l’assessora augura di “affrontare l’anno scolastico con curiosità ed entusiasmo, ricordando anche il privilegio che avete nel poter apprendere”, mentre a insegnanti, dirigenti e personale scolastico “va il nostro ringraziamento per la professionalità e la passione con cui, ogni giorno, svolgono un lavoro prezioso”. Alle famiglie, infine, Sorbello chiede di “continuare ad essere parte attiva di questa grande comunità”.

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