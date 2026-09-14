Imola, via alla scuola, l’assessora Sorbello: “È il cuore pulsante di una città”

In vista dell’inizio dell’anno scolastico, previsto per martedì 15 settembre, l’assessora all’Istruzione del Comune di Imola Chiara Sorbello ha voluto “rivolgere un saluto alle alunne e agli alunni, alle loro famiglie, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico”, inviando loro “il più sincero augurio di buon lavoro e di buon inizio”. La scuola, scrive l’assessora, “rappresenta il cuore pulsante di una città, e come amministrazione comunale non la consideriamo semplicemente un servizio, ma un investimento fondamentale per la crescita della città e per il futuro delle nuove generazioni, consci che la nostra responsabilità principale sia quella di lavorare per tradurre questi principi in azioni concrete: nella cura degli edifici scolastici, nella qualità dei servizi educativi, nel sostegno alle famiglie, nei percorsi di inclusione, nella collaborazione costante con le istituzioni scolastiche”. E proprio perché “sappiamo che le sfide sono molte e che non tutto può essere risolto in un giorno”, prosegue Sorbello, “riteniamo fondamentale continuare a lavorare insieme, con determinazione e spirito di collaborazione, perché investire nella scuola significa investire nelle persone, nelle opportunità e nella qualità della nostra comunità”. Alle alunne e agli alunni, l’assessora augura di “affrontare l’anno scolastico con curiosità ed entusiasmo, ricordando anche il privilegio che avete nel poter apprendere”, mentre a insegnanti, dirigenti e personale scolastico “va il nostro ringraziamento per la professionalità e la passione con cui, ogni giorno, svolgono un lavoro prezioso”. Alle famiglie, infine, Sorbello chiede di “continuare ad essere parte attiva di questa grande comunità”.