Imola verso le elezioni, Vacchi di Fratelli d’Italia risponde al sindaco Panieri: «Non decide lui il candidato del centrodestra»

Il sindaco di Imola Marco Panieri, già da tempo ricandidatosi per un secondo mandato, lo chiama in causa dicendo che si aspetta possa essere lui il suo sfidante alle elezioni comunali della prossima primavera. Nicolas Vacchi, giovane avvocato di professione, coordinatore di Fratelli d’Italia sul territorio, in questa consigliatura ha ricoperto il ruolo di capogruppo per un certo periodo e fin dall’inizio quello di vicepresidente del Consiglio stesso, ed è stato spesso protagonista di accesi scontri con il sindaco stesso e la maggioranza in generale.