In prossimità e dopo la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, i 10 Comuni del Nuovo Circondario Imolese, attraverso il Tavolo delle assessore per le pari opportunità, promuovono un articolato programma di eventi e iniziative di sensibilizzazione e informazione, dedicati al contrasto della violenza di genere. Il programma di quest’anno è attraversato da un filo conduttore comune: l’80° anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne. In diversi Comuni sarà infatti proiettato il video documentario “Voci di donne in cammino per la democrazia” di Michela Sartori, che raccoglie le testimonianze delle donne del territorio che votarono per la prima volta e dei loro familiari. Le loro parole si intrecciano con le immagini dei luoghi in cui si recarono alle urne, dando vita a un racconto che unisce la memoria individuale al paesaggio collettivo.

Accanto al valore della memoria, il programma dedica particolare attenzione alle giovani generazioni e al linguaggio, attraverso laboratori nelle scuole di ogni ordine e grado, incontri con autrici e autori, letture e percorsi di scrittura. Iniziative volte a promuovere fin dall’infanzia l’educazione al rispetto e a contrastare il consolidamento degli stereotipi.

«Unire le forze per promuovere un cartellone di iniziative capace rinnovare la consapevolezza collettiva sulla necessità di contrastare la violenza maschile sulle donne è un impegno che il Tavolo delle assessore porta avanti da tempo e con decisione - sottolineano stesse amministratrici -. Un sistema di rete, che coinvolge istituzioni, tessuto associazionistico, centri antiviolenza e forze dell’ordine, per rinnovare un messaggio fatto di rispetto, dignità e tutela per le donne in ogni ambito della vita pubblica, privata e 365 giorni all’anno.

A Imola dall’inizio di ottobre nelle scuole si sta lavorando al laboratorio teatrale “ Scrigni di parole” (quarte e quinte della primaria) e al “Dizionario di genere”” (per la secondaria di primo grado). Sta partendo la consueta campagna comunicativa di sensibilizzazione diffusa tramite manifesti, sito web e social istituzionali . Del programma fanno parte laboratori di lettura (27 novembre a cura della Libreria Il Mosaico), lunedì prossimo ore 9.30 all’ Auditorium dell’Osservanza: Rigenerare la memoria, presentazione del libro “Una voce scomoda” con Alberta Basaglia e Luciana Degano. Alle 10.30, inaugurazione dei nuovi viali del Parco dell’Osservanza intitolati a Basaglia. Sempre lunedì alle 16 consiglio comunale straordinario per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, con la partecipazione dei centri antiviolenza e il collegamento di Gino Cecchettin. Il 25 novembre alle 16.30 al centro sociale Tozzona: inaugurazione di due panchine rosse e alle 18 con ritrovo davanti alla Rocca Sforzesca andrà in scena “Nostra Signora”, spettacolo teatrale itinerante nelle vie della città, ispirato a Oliva Denaro di Viola Ardone e alla vicenda di Franca Viola, con le operatrici, le socie e le donne della rete Trama di Terre.

A Medicina lunedì 23 alle 14.30 inaugurazione della panchina rossa realizzata da Silvia Pizzi; il 24 e 25 film sulla violenza di genere per le studentesse e gli studenti del Canedi e spettacolo Otello di e con Dario Criserà per le classi terze della scuola Simoni. Il 25 novembre, dalle 10 alle 18, Chiesa di Santa Maria della Salute percorso multimediale C’era una volta una donna . Il 25 novembre alle 17.30 alla Sala Auditorium incontro con Stefania Matteuzzi, sorella di Alessandra, vittima di femminicidio e a seguire, alle 18.30 la fiaccolata con PerLeDonne.

A Dozza oggi alle 15.30 in Rocca “Nei panni delle donne” visita guidata alla mostra Liminalia di Manu Capanni e conferenza con Laura Corvi. Domani alle 17.30 al Teatro Comunale “Voci di donne e di uomini per abbattere i muri del silenzio” con proiezione del video di Michela Sartori. Dal 23 novembre al 13 dicembre, in Biblioteca di Toscanella, la mostra “Pioniere. Le donne che hanno fatto l’Europa”. Fra le altre iniziative verrà avviato un laboratorio di restauro delle panchine rosse di Dozza e Toscanella, a cura dei volontari dell’Albo comunale. Altre panchine rosse verranno inaugurate il 25 alle 10 a Fontanelice e il 29 alle 10 a Castel San Pietro al Centro diurno arcobaleno, nell’occasione è organizzata una camminata che parte dalla piazza principale fino alla nuova panchina.