Imola, vento e alberi spezzati a metà luglio: danni per quasi 50mila euro

Imola
  • 08 agosto 2026
Gli alberi spezzati durante il maltempo dello scorso 15 luglio
Gli alberi spezzati durante il maltempo dello scorso 15 luglio

Ammonta a 48mila euro la spesa sostenuta dal Comune di Imola per i primi interventi di messa in sicurezza effettuati dopo la violenta ondata di maltempo del 15 luglio scorso.

La cifra emerge dal documento con cui la giunta fa la conta dei danni di quella giornata, quando il territorio imolese era stato investito da una tempesta accompagnata da piogge abbondanti e raffiche di vento che, secondo quanto riportato nella delibera, avevano raggiunto circa 120 chilometri orari. L’evento, avvenuto nel quadro di un’allerta arancione diramata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, aveva interessato l’intera pianura bolognese, da Crevalcore a tutto l’Imolese. Nel territorio comunale si erano registrati alberi caduti, rami spezzati rimasti sospesi, allagamenti e difficoltà alla circolazione. I disagi più rilevanti avevano riguardato le frazioni della Bassa imolese. Di fronte al pericolo per l’incolumità pubblica, il Comune aveva attivato il Centro operativo comunale e avviato il coordinamento con i Vigili del fuoco, impegnati nella rimozione di alberi e rami finiti sulle strade, sulle automobili e sulle abitazioni, oltre che nella messa in sicurezza di coperture ed elementi pericolanti e nel prosciugamento dei locali allagati.

Gli interventi

Gli interventi sul patrimonio arboreo erano stati affidati direttamente alla società in house Area Blu. La perizia giustificativa, datata 21 luglio, comprende la raccolta dei rami da terra, la rimozione di quelli rimasti appesi, l’abbattimento degli alberi instabili, le verifiche di stabilità e le ulteriori operazioni necessarie a eliminare le situazioni di pericolo nelle strade, nei parchi e nelle aree verdi. Si tratta di attività straordinarie che, precisa il documento, non rientrano nel canone annuale previsto dal contratto di servizio tra il Comune e Area Blu. Il ricorso alla società è stato motivato dalla necessità di intervenire immediatamente e dalla possibilità di impiegare in tempi brevi operatori qualificati. La perizia stabilisce un costo complessivo di 48mila euro, Iva e oneri compresi, senza tuttavia riportare il numero degli alberi interessati, l’elenco delle strade o una suddivisione della spesa tra le diverse lavorazioni. Trattandosi di lavori ordinati senza poter seguire i normali tempi amministrativi, la Giunta ha inoltre proposto al Consiglio comunale il riconoscimento formale della spesa. Il provvedimento dovrà essere approvato entro trenta giorni.

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