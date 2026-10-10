Imola, vallata del Santerno, incentivi alle assunzioni da parte della Regione

Fino a 17mila euro per ogni assunzione alle imprese della Vallata del Santerno. Aprirà il 12 ottobre il nuovo bando della Regione Emilia-Romagna per sostenere l’occupazione nei territori montani e nelle aree interne, che comprende anche Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio e Fontanelice. Lo stanziamento complessivo è di 2 milioni di euro e interessa 132 Comuni.

Il contributo a fondo perduto è di 15mila euro per ogni assunzione a tempo pieno, incrementabile di altri 2mila in presenza di specifiche condizioni, tra cui l’assunzione da parte di piccole e medie imprese o l’inserimento di donne e persone con più di 45 anni.

Gli incentivi sono destinati ai datori di lavoro privati che assumono persone che hanno perso involontariamente un precedente impiego a tempo indeterminato e non hanno successivamente trovato un’occupazione stabile. Sono ammessi contratti a tempo indeterminato, comprese le trasformazioni di rapporti a termine, e apprendistati, secondo i requisiti del bando. Il rapporto dovrà essere mantenuto per almeno dodici mesi. Ogni impresa potrà ottenere il sostegno per un massimo di dieci assunzioni.

Le domande andranno presentate online sulla piattaforma regionale dalle 12 del 12 ottobre alle 14 del 15 dicembre, salvo chiusura anticipata per esaurimento dei fondi. Saranno valutate in ordine cronologico. Sono ammissibili le assunzioni effettuate dal 1° settembre al 15 dicembre 2026.

La vicepresidente Beatrice Poli e il sindaco delegato alla Montagna Mauro Ghini accolgono favorevolmente la misura, definendola un segnale di attenzione «ancora più importante a seguito dell’ingiusta esclusione da parte del Governo dei nostri 4 Comuni dall’elenco dei Comuni montani». Per i due amministratori, sostenere il lavoro stabile significa contrastare lo spopolamento e favorire l’arrivo di famiglie e professionalità. Agli incentivi, aggiungono, devono affiancarsi investimenti nelle infrastrutture, nei servizi e nella mobilità, per rendere la vallata più attrattiva.