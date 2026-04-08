Imola, “vada in banca a pagare e resti in linea al telefono”: il cassiere scopre la truffa

Un nuovo tentativo di truffa è stato sventato grazia alla prontezza ed alla preparazione del personale della filiale di Spazzate Sassatelli di Banca di Imola ed alla accortezza e prudenza di una cliente.

La potenziale vittima scelta dai truffatori è una donna: aveva ricevuto sul suo cellulare un falso sms che annunciava un fantomatico bonifico eseguito a suo carico e la invitava a informarsi indicando il numero di cellulare dei truffatori. La donna ha chiamato il numero indicato ed i truffatori le hanno raccontato di essere Carabinieri della stazione di Bologna aggiungendo che stava per arrivare sul suo conto un addebito di 10 mila euro per un pagamento effettuato all’estero. A quel punto, una volta spaventata la vittima e annunciato come imminente un grave danno economico, i truffatori si avvalevano del suo stato di agitazione e apprensione e la consigliavano di andare in banca restando però sempre al cellulare con loro per seguire le istruzioni. Una tecnica ed una modalità, queste, che sono ormai diffuse e che Banca di Imola è impegnata in modo sistematico per far conoscere al proprio personale ma anche alla propria clientela, con spiegazioni specifiche alle persone da parte del personale e conferenze pubbliche. Che in questo caso hanno dato i loro frutti.

All’arrivo della donna in banca, il cassiere e la direttrice della filiale hanno immediatamente ravvisato situazioni sospette. Innanzi tutto il fatto che la donna fosse arrivata a parlare con il personale tenendo il cellulare sempre in mano ed inoltre l’espressione visibilmente preoccupata sul viso. La donna stessa era sospettosa ed ha subito cercato la collaborazione del personale: ha immediatamente rivolto uno sguardo al cassiere ed al direttore per chiedere aiuto e inserito la modalità ‘Viva voce’ del telefono, dal quale era possibile condividere una voce maschile italiana

A quel punto però il truffatore ha capito di essere stato scoperto ed ha immediatamente interrotto la chiamata. La truffa era sventata, la cliente ha immediatamente sporto denuncia per consentire ai Carabinieri di indagare e di impedire che altre persone possano cadere nella trappola. La collaborazione ed il clima di grande fiducia tra cliente e banca ha sventato anche questa volta una truffa, come era successo pochi giorni fa anche alla filiale della Zona Industriale di Banca di Imola: ma soltanto la grande conoscenza di tutti i cittadini del problema e delle modalità con le quali queste truffe vengono tentate, potranno evitare che si ripetano con così tanta frequenza. Intanto il presidente di Banca di Imola Giovanni Tamburini ed il Direttore Generale Sebastiano Masetti si sono complimentati con tutto il personale di Spazzate Sassatelli per la loro condotta sensibile e attenta, ma decisa e tempestiva, con la quale è stata protetta la cliente.