Imola, vaccino anti influenza gratuito: open day sabato 10 gennaio

Sabato 10 gennaio l’Azienda USL di Imola organizza un open day dedicato alla vaccinazione antinfluenzale, offrendo la somministrazione gratuita a tutta la popolazione maggiorenne. L’iniziativa si terrà presso gli Ambulatori Vaccinali Adulti della Casa della Comunità di Imola, con accesso libero dalle 9 alle 12.30.

L’influenza rappresenta ogni anno un rilevante problema di sanità pubblica, sia per la sua elevata contagiosità sia per il rischio di complicanze nelle persone più fragili. La vaccinazione rimane lo strumento più efficace per ridurre la diffusione del virus, prevenire le forme più gravi e contribuire a limitare l’impatto sui servizi sanitari del territorio.

“La vaccinazione antinfluenzale è una misura semplice ma fondamentale per proteggere sé stessi e la comunità - spiega il dottor Francesco De Dominicis, medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Imola - offrire un open day ad accesso libero significa facilitare la partecipazione e permettere a un numero maggiore di cittadini di affrontare con maggiore sicurezza la stagione influenzale”.

L’Azienda USL di Imola invita tutti i cittadini maggiorenni a cogliere questa opportunità, partecipando all’open day per tutelare la propria salute e contribuire alla protezione collettiva.