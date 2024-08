Imola, Vacchi (FdI) dice sì e scende in campo: “Regione, serve un vero cambiamento”

Torta, candeline e auguri speciali ieri per Nicolas Vacchi. Il capogruppo di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Consiglio comunale, nel giorno del suo 31° compleanno (curiosamente il 16 agosto come il tennista numero uno al mondo Jannik Sinner), ha deciso di accettare la proposta di candidatura del suo partito in vista delle prossime elezioni regionali che si terranno il 17-18 novembre. Vacchi, ad oggi il primo ad essere uscito allo scoperto nel circondario, cercherà così un posto in Regione sostenendo Elena Ugolini, la candidata presidente scelta nelle scorse settimane dal centrodestra.

La regola delle tre “D”

«Nel giorno del mio compleanno annuncio a tutti gli amici di aver accettato la proposta di candidarmi alle elezioni regionali in Emilia-Romagna - ha fatto sapere Vacchi sui suoi profili social -. Ringrazio il viceministro Galeazzo Bignami per gli auguri ed il pensiero. Sarà un onore far parte di una squadra competitiva per Fratelli d’Italia. Applicherò anche in questa nuova sfida la regola delle tre “D”, ovvero dedizione, determinazione e disciplina. Metterò a disposizione quanto ho imparato in questi anni di servizio nelle istituzioni, per il Bene Comune e per il vero cambiamento di cui la nostra Regione ha veramente bisogno».

L’investitura di Bignami

Auguri di buon compleanno e di buon lavoro arrivati, come anticipato dallo stesso capogruppo di Fratelli d’Italia, anche da Galeazzo Bignami. «In bocca al lupo all’amico Nicolas Vacchi, amministratore preciso e competente, che ha accettato la proposta di Fratelli d’Italia di candidarsi alle elezioni regionali» è stato invece il commento sui social del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.