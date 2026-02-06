Imola, va in sala scommesse, ruba dal fondo cassa e colpisce con un pugno il cassiere: 25enne arrestata

Nella serata di mercoledì 4 febbraio, la Polizia di Stato di Imola ha tratto in arresto una italiana di 25 anni, residente in provincia di Bologna, ritenuta responsabile del reato di rapina impropria.

L’intervento è scaturito da una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa della Questura di Bologna, che inviava una Volante presso un esercizio commerciale “Sisal” in via Andrea Costa, a Imola.

Secondo quanto ricostruito, poco prima delle 17 la donna, dopo aver sostato nell’area slot, si è avvicinata al box casse e, approfittando di un momento di distrazione, infilava il braccio attraverso l’apertura posta sotto il plexiglass divisorio, riuscendo ad impossessarsi di una banconota da 50 euro custodita nella cassa. Subito dopo, la 25enne si dirigeva con passo spedito verso l’uscita del locale. Raggiunta da un addetto, tentava di divincolarsi spintonandolo e, al fine di assicurarsi la fuga, lo colpiva con un pugno al volto. L’aggressione veniva interrotta grazie all’intervento del personale presente e degli operatori di polizia sopraggiunti.

La successiva perquisizione personale consentiva di rinvenire una banconota accartocciata da 50 euro, compatibile con quella sottratta. Determinanti ai fini della ricostruzione anche le immagini dell’impianto di videosorveglianza. Dagli accertamenti è emerso che la donna risultava già nota alle Forze dell’Ordine per precedenti in materia di reati contro il patrimonio e la persona, nonché destinataria di un provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Imola, emesso lo scorso anno, della durata di due anni. Alla luce di quanto accertato, la 25enne è stata dichiarata in stato di arresto per rapina impropria.