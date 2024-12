Imola, una rotatoria intitolata a don Dino Favaretto

A oltre 20 anni dalla morte, il Comune intende ricordare la figura di don Dino Favaretto. Sabato 14 dicembre alle ore 14.30 gli sarà intitolata la rotatoria nei pressi dell’Istituto Santa Caterina, tra le vie Nardozzi, Cavour, Andreini e Carducci.

Saranno presenti, fra gli altri, il sindaco Marco Panieri, il vescovo Giovanni Mosciatti e Fabrizio Castellari, oltre a molte persone a lui legate e che non hanno dimenticato la sua opera caritatevole. “Don Dino Favaretto - ha dichiarato il sindaco Marco Panieri - ha speso la sua vita nell’aiuto al prossimo, soprattutto verso i più giovani. È stato un grande educatore e tra i sacerdoti che hanno legato il loro nome all’Istituto Santa Caterina. Dopo Don Angelo Bughetti e Don Giulio Minardi è certamente colui che nei suoi 30 anni ed oltre di direzione ha rafforzato l’Istituto, continuando l’opera lodevole di accoglienza di bambini e ragazzi”.

Così il vicesindaco Fabrizio Castellari: “Di lui conservo anche il ricordo personale da studente del Liceo Scientifico Valeriani, dove Don Dino era insegnante di religione cattolica. Siamo a metà degli anni ’80 e spesso la sua lezione era il racconto di episodi e esperienze di accoglienza vissuta in prima persona in tanti anni di servizio come Direttore dell’Istituto Santa Caterina. Nei primi anni 2000 ho potuto apprezzare nuovamente la sua grande personalità come Parroco della Chiesa di Ortodonico. In quel contesto con la collaborazione e il sostegno del Comune, fu realizzato uno dei primi campi di calcio a 5 in erba sintetica della città, impianto che ancora oggi porta il suo nome”.