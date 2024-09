Imola, una quindicina le persone sfollate nel circondario diversi allagamenti e strade comunali chiuse a Castel Guelfo

Ci sono persone evacuate anche nel circondario imolese. Secondo un primo report della Città Metropolitana di Bologna, per ora sarebbero 4 a Fontanelice, 4 a Imola (un paio gli alberghi che hanno dato disponibilità ad accogliere persone in difficoltà), di cui due a Sesto Imolese a cui se ne aggiungono due nella frazione di Casola Canina, 6 a Castel San Pietro Terme e una a Medicina.

Diversi allagamenti stanno interessando in questi momenti in particolare Castel Guelfo dove il sindaco Claudio Franceschi in via precauzionale ha predisposto la chiusura delle vie Modoni, Geminiana, Dozza, Viazza e in caso di aggravamento, non esclude la chiusura delle vie Stradone e Molino. L’appello a evacuare i piani bassi delle case e a occupare quelli alti era stato divulgato un paio di ore fa, contestualmente il Comune di Castel Guelfo ha predisposto una struttura di accoglienza in municipio a Palazzo Malvezzi Hercolani in via Gramsci 10, ricordando di chiamare in casi di emergenza il numero del Centro operativo comunale allo 0542 639212 e Protezione civile allo 331 809 3636.

Sembrerebbe migliore la situazione a Mordano dove il sindaco Nicola Tassinari al momento non segnala criticità particolari. “Il Fiume Santerno a Mordano sta raggiungendo il colmo di piena a 11.88 in prossimità della soglia arancione Imola scende in modo deciso -faceva sapere intorno alle 2 tramite i social il sindaco -. In Vallata del Santerno il fiume è rientrato in zona verde». La pioggia però non si arresta e secondo le previsioni dovrebbe continuare anche nella giornata di oggi.