Imola, una giornata per ricordare il pilota Emanuele Cassani

Il dolore non si è ancora spento, ma le ricorrenze servono anche a testimoniare un legame, spesso un ponte emotivo tra chi c’è ancora e chi purtroppo ci ha salutato da tempo. E’ quello che succederà nella ricorrenza del decennale dalla scomparsa di Emanuele Cassani scomparso il 13 aprile 2014, sulla pista di Misano, alla partenza di una gara della Coppa Italia di moto velocità. Tra gli intenti del Moto Club Racing Imolese #96 e dei collaboratori: Raduno Auto Epoca, Ancescao - CS Tarozzi e Comune di Imola, vi è infatti quello di una ricco memorial, che si snoderà domani in una sorta di triangolo per il ricordo, tra Sesto Imolese (base di partenza mattutina e di arrivo pomeridiano, al Centro sociale “Tarozzi” di via Balducci 6) Imola e Borgo Tossignano, con vari mini eventi a corollario. Tra questi: una visita alla premiata collezione imolese di moto d’epoca Benito Battilani, un motogiro a Borgo Tossignano per deporre un omaggio floreale sul cippo dedicato a Cassani presso il parco giochi di Via Padre Calamelli, assieme alla costante presenza del Sindaco Ghini, nonché, sempre a Sesto, l’accesso ad una mostra di moto da competizione con premiazioni speciali delle moto degli appassionati presenti e “dulcis in fundo” la possibilità di pranzo. Tutto ciò abbracciando metaforicamente Emanuele e fisicamente, si spera, i genitori del ragazzo, che negli anni, quando liberi da impegni, hanno sempre voluto “donare” una loro importante presenza.