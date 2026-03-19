Imola, una donazione all’ospedale nel nome di Mirco Lolli

Nel nome di Mirco Lolli, dai colleghi di Hera una raccolta fondi da 1.200 euro per l’acquisto di strumenti a supporto dei pazienti e dell’attività assistenziale a Imola.

Un gesto nato dal legame tra colleghi e dalla volontà di trasformare il ricordo in un aiuto concreto: un gruppo di colleghe e colleghi di Hera, su iniziativa di Elisa Randi, ha promosso una raccolta fondi in memoria di Mirco Lolli, destinando una donazione di 1.200 euro al Day Service Ambulatoriale (DSA) Oncologico dell’Ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola.

La somma raccolta ha consentito l’acquisto di strumenti a supporto dell’attività assistenziale e del benessere dei pazienti: un computer portatile destinato alla degenza oncologica del quarto piano, in aggiunta alla dotazione già presente, e una radio per il servizio di filodiffusione del Day Service oncologico al secondo piano.

Si tratta di dispositivi che contribuiscono concretamente a migliorare la qualità della permanenza in reparto, offrendo ai pazienti momenti di supporto e sollievo durante il percorso di cura.

“Questa iniziativa è nata spontaneamente tra colleghe e colleghi, dal desiderio di ricordare Mirco attraverso qualcosa di concreto e utile - sottolinea Elisa Randi - la partecipazione è stata ampia e sentita: è stato un modo per trasformare un legame umano e professionale in un gesto di attenzione verso altre persone che stanno affrontando un momento difficile”.

“Donazioni come questa rappresentano un valore importante per il reparto”, evidenzia il direttore della UOC di Oncologia, Antonio Maestri. “Non solo per il contributo concreto che offrono, ma perché testimoniano una vicinanza reale ai pazienti e al lavoro degli operatori, contribuendo a rendere il percorso di cura più attento anche alla qualità della vita”.

A nome della famiglia, la madre di Mirco Lolli ha voluto esprimere un ringraziamento per l’iniziativa promossa dai colleghi: “Sapere che il ricordo di nostro figlio si è trasformato in un gesto di solidarietà rivolto ad altre pazienti per noi è motivo di profondo conforto”.

L’Azienda USL di Imola esprime un sentito ringraziamento ai promotori dell’iniziativa e a tutte le colleghe e i colleghi coinvolti, per aver trasformato un ricordo in un gesto di attenzione e solidarietà verso la comunità.