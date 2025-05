Imola, una concessionaria oltre l’usato: arrivano le auto ricondizionate

Una importante realtà si affaccia sul mercato dell’auto imolese. Ha infatti aperto in via Gronchi la nuova concessionaria Moreno interamente dedicata ai veicoli rigenerati, un’innovazione che va oltre il semplice mercato dell’usato, coniugando tecnologia, sicurezza, risparmio e anche sostenibilità ambientale grazie al recupero dei mezzi. Quello di Imola è l’unico punto vendita di Moreno, punto di riferimento dell’automotive in Emilia-Romagna, che propone questo tipo di prodotto. Ma cosa significa “auto ricondizionate”? Che differenza c’è fra queste e semplici auto usate?

«L’usato tradizionale viene sottoposto a controlli di base prima della vendita, ma l’usato ricondizionato segue un processo più approfondito. Questo prevede un ciclo completo di preparazione che include ispezioni dettagliate della meccanica, della ciclistica e della carrozzeria. Solo i veicoli che soddisfano rigorosi standard di qualità vengono ammessi alla vendita, offrendo al cliente maggiore sicurezza e un prodotto di qualità superiore -spiega Massimo Palli, direttore strategico con focus sull’usato di Moreno -. I veicoli ricondizionati sono dunque auto usate che hanno subito un processo di rigenerazione completo, volto a ripristinarne le condizioni estetiche, meccaniche ed elettroniche per garantire elevati standard di qualità e sicurezza. Questo processo include controlli approfonditi, interventi di manutenzione e sostituzione di componenti usurati, riportando il veicolo a un livello di efficienza e affidabilità paragonabile al nuovo. Il centro di Imola si distingue per l’integrazione di tecnologie avanzate dell’Industria 4.0 che consentono una gestione efficiente e precisa delle operazioni di ricondizionamento. Ogni veicolo viene sottoposto a una revisione meticolosa che copre meccanica, elettronica e carrozzeria, garantendo che le auto siano in condizioni ottimali al momento della vendita». A supporto di questo processo, Moreno ha sviluppato internamente una piattaforma tecnologica per monitorare lo stato di preparazione di ogni singolo veicolo. «Grazie a questo sistema, è possibile gestire la logistica, la movimentazione e i vari step del ricondizionamento in modo strutturato ed efficiente, permettendo di lavorare su un volume di veicoli che varia tra 80 e 250 unità al mese», specifica Palli. quindi più garanzie: «I veicoli ricondizionati da Moreno vengono venduti con garanzie simili a quelle delle auto nuove, incluse assistenze stradali e pacchetti finanziari con formule di pagamento flessibili. Oltre alla fiducia nel brand Moreno, ogni cliente ha accesso a documentazione trasparente su tutte le lavorazioni eseguite sull’auto, dimostrando la qualità e l’affidabilità del prodotto». Del resto il mercato dell’usato è in crescita. «Il mercato delle auto usate in Italia ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni. Nel 2024, i passaggi di proprietà sono aumentati dell’8,3% rispetto all’anno precedente, riportando il settore ai livelli pre-pandemia. Questo fenomeno è stato alimentato da diversi fattori, tra cui la scarsità di prodotto nuovo e un contesto economico che ha spinto i clienti verso vetture di fascia di costo medio-bassa. Inoltre, l’usato oggi viene venduto con garanzie, garantendo al cliente maggiore tranquillità».