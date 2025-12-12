Imola. Una bicicletta per ricordare Maurizio Ziotti, l’omaggio dell’Azienda Usl

L’Azienda USL di Imola ha voluto rendere omaggio alla memoria di Maurizio Ziotti, stimato collega scomparso lo scorso luglio e simbolo di riscatto sociale, con una cerimonia dedicata alla donazione di una bicicletta, tenutasi oggi presso la sede aziendale.

Maurizio Ziotti ha lavorato come commesso all’Azienda USL di Imola dalla metà degli anni ’90 fino al settembre 2015. La sua storia personale è segnata da un percorso difficile: trascorse l’infanzia e la giovinezza prima al Brefotrofio del Santa Maria della Scaletta e poi all’Ospedale Psichiatrico, pur non avendo alcun disturbo psichiatrico, come accadeva a tante persone in quegli anni.

Con il processo di deistituzionalizzazione, Maurizio ebbe la possibilità di riscattarsi: dapprima con una borsa lavoro e poi con un contratto da commesso presso l’Azienda USL di Imola. Da quel momento, con la sua gentilezza, efficienza e disponibilità, conquistò la stima e l’affetto di colleghi e cittadini, diventando un esempio di volontà e dignità.

La bicicletta, che oggi viene donata dai suoi colleghi in sua memoria, rappresenta un simbolo concreto del suo quotidiano: era proprio in sella alla bici che Maurizio consegnava la posta, sempre con il suo sorriso cordiale e la sua positività contagiosa. La bicicletta resterà come segno visibile della sua presenza e del suo esempio.

“Maurizio è stato un esempio di riscatto e di attaccamento al lavoro, una persona che con la sua storia ci ricorda valori che non dovremmo mai perdere di vista. La bicicletta che oggi doniamo in sua memoria è un segno tangibile per mantenere vivo il suo ricordo e per trasmettere alle future generazioni il significato della sua esperienza” – dichiara la direttrice amministrativa dell’Azienda USL, Maria Teresa Donattini.

La cerimonia di oggi non è soltanto un gesto di memoria, ma anche un invito a riflettere sul valore dell’inclusione e della solidarietà. La storia di Maurizio Ziotti rimane un patrimonio della comunità, un esempio di come sia possibile trasformare le difficoltà in un percorso di dignità e riconoscimento.