Imola, un “Suzuki Bike Day” con oltre 2mila ciclisti - Gallery

Più di 2mila ciclisti pronti a pedalare in luoghi iconici come i percorsi dei Mondiali di ciclismo 1968 e 2020, che a fine mese saranno toccati anche dal passaggio storico del Tour de France e, allo stesso tempo, fare beneficenza.

È lo spirito del Suzuki Bike Day, l’evento giunto alla quarta edizione e organizzato dal marchio giapponese di auto e moto in programma oggi con partenza e arrivo all’autodromo. Una vera e propria festa per tutti gli appassionati della bicicletta (pure elettrica) senza vincitori né vinti che interesserà anche i territori di Riolo Terme e Brisighella. Tra i partecipanti, l’ex ct azzurro Davide Cassani, promotore dell’iniziativa. Il ricavato delle iscrizioni sarà interamente devoluto al Dynamo Camp, il primo camp di terapia ricreativa in Italia che ospita gratis giovani affetti da patologie gravi e le loro famiglie per periodi di vacanza e divertimento.