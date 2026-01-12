Imola, un riconoscimento a Monica Minardi, presidente di Medici Senza Frontiere

Il Comune di Imola ha annunciato la cerimonia di consegna di un riconoscimento istituzionale alla dottoressa Monica Minardi, medico di emergenza e attuale Presidente di Medici Senza Frontiere Italia. L’incontro si terrà giovedì 15 gennaio alle ore 16.30, presso la Sala del Consiglio comunale. “La cerimonia - si legge in una nota del Comune - rappresenta un momento di alto valore simbolico e istituzionale, con cui l’Amministrazione comunale intende rendere omaggio all’impegno professionale, umano e civile della dottoressa Minardi, testimoniato da anni di attività nel campo della medicina d’emergenza e dell’azione umanitaria internazionale. A consegnarle il riconoscimento sarà il sindaco, Marco Panieri. La cerimonia è aperta al pubblico, fino a esaurimento dei posti disponibili”.