Imola, “Un passo per il Parkinson”: camminata solidale sabato 29 novembre

Sabato 29 novembre, in occasione della Giornata Nazionale Parkinson, la città di Imola si mobilita con un’iniziativa speciale: “Un Passo per il Parkinson”, una camminata aperta a tutti che prenderà il via alle ore 9:20 dal parcheggio del Parco dell’Osservanza. L’evento, gratuito e inclusivo, è promosso dalla Fondazione LIMPE per il Parkinson ETS, con il patrocinio della Società Italiana Parkinson e Disordini del Movimento LIMPE-DISMOV ETS, e organizzato in collaborazione con l’Azienda USL di Imola e l’Associazione Iniziative Parkinsoniane Imolesi ODV.

Programma della giornata

9:20: ritrovo al parcheggio del Parco dell’Osservanza

9:30 - 9:40: esercizi di riscaldamento;

9:40 - 10:20: inizio della camminata con dimostrazione dell’utilizzo dei macchinare presenti nella palestra all’aperto;

10:20 - 10:30: fine della camminata ed esercizi di defaticamento.