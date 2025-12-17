Imola, un opuscolo per il bilancio del mandato del sindaco Panieri

Mancano ormai pochi mesi alle elezioni amministrative, e per il Comune di Imola è il momento di fare il punto su quanto fatto negli ultimi cinque anni. Questo il senso della conferenza stampa tenuta poco fa, nella sala del Consiglio comunale, dal sindaco Marco Panieri, che ha presentato l’opuscolo con cui si è appunto voluto fare il bilancio del suo mandato come primo cittadino. Alla conferenza, introdotta dal presidente del Consiglio comunale Roberto Visani e a cui sono stati invitati tutti i consiglieri, non ha partecipato - come aveva annunciato polemicamente nei giorni scorsi, bollando l’evento come una sorta di “comizio pre-elettorale” - il vicepresidente dell’assemblea Nicolas Vacchi, esponente di Fratelli d’Italia.

Nel suo intervento, Panieri ha richiamato brevemente la circostanza, per poi illustrare il contenuto dell’opuscolo, diviso in “capitoli in cui si parla di come abbiamo affrontato sfide come lavori pubblici, welfare, cultura, giovani, istruzione, Autodromo, salute, sport, Osservanza, centro storico, lavoro, sicurezza e legalità, gestione delle emergenze e macchina comunale”, e nel quale sono presenti anche dei Qr code per approfondire con ulteriori informazioni. Nel farlo “abbiamo cercato un equilibrio tra cose da raccontare e necessità di fare sintesi”, aggiunge Panieri, che tiene anche a ringraziare per il lavoro svolto il Consiglio comunale (che in questi cinque anni, ha ricordato Visani, ha approvato “oltre 400 delibere”) e tutti i dipendenti “del Comune, del Circondario e delle partecipate”. La pubblicazione, fa infine sapere il sindaco, “è costata 30.000 euro, Iva compresa, per stamparne circa 30.000 copie, è ‘Made in Italy’ e per distribuire una parte delle copie abbiamo coinvolto anche le edicole, grazie a un dialogo promosso assieme all’assessore Pierangelo Raffini”.