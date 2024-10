Imola, un nuovo successo per Tris e la staffetta senza barriere

Sabato 5 ottobre per le strade del centro di Imola è andata in scena la sesta edizione di “TRIS - Sport Salute Sicurezza”, organizzata dal Csi di Imola con il supporto della Bcc ravennate forlivese imolese per sensibilizzare, attraverso lo sport, sui temi del benessere e della sicurezza in ogni ambito della vita quotidiana.

L’edizione 2024 si è arricchita grazie alla collaborazione con l’Asp Circondario Imolese, inserendosi nella cornice della manifestazione Intrecci di Comunità. Un evento che a dispetto della pioggia ha visto una grande partecipazione per la tradizionale Staffetta Senza Barriere: una corsa non competitiva alla quale prendono parte ragazze e ragazzi con disabilità accompagnati da una guida. La staffetta è all’insegna dell’amicizia e dell’inclusione ma rappresenta anche un’opportunità per sottolineare che tutti possono praticare attività sportiva, in sicurezza e in modo adeguato alle proprie esigenze e possibilità.

Tutti gli atleti hanno tagliato il traguardo carichi di entusiasmo, per poi proseguire con la premiazione da parte del sindaco Marco Panieri, il presidente del CSI di Imola, Paolo Busato e dal vice responsabile della filiale BCC di Casalfiumanese, Riccardo Pirazzoli.