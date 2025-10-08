Imola, un museo sulla storia del Mercatone Germanvox a Toscanella di Dozza

C’è un filo che lega la storia di un’azienda a quella di una famiglia e a quella di un intero territorio. Quel filo porta dritto a Toscanella di Dozza, dove il prossimo fine settimana, l’11 e il 12, alle 10 si inaugurerà una nuova area all’interno della galleria di Mercatone Germanvox: uno spazio espositivo permanente dedicato all’avventura imprenditoriale della famiglia Cenni. Un’iniziativa voluta da Federico Beccari, figlio della direttrice Susanna Cenni, che ha deciso di riportare alla luce un percorso che appartiene non solo alla sua famiglia, ma anche a intere generazioni di romagnoli che negli anni hanno vissuto la crescita e la trasformazione di questa azienda.