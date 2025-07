Imola, un laboratorio museale chiamato “Limi” per cambiare il punto di vista sulla realtà

Prosegue spedito il percorso attivato dal Circondario per la progettazione e l’allestimento del nuovo spazio dedicato alla storia delle istituzioni manicomiali imolesi dentro al padiglione 10-12 dell’Osservanza, in corso di riqualificazione, che ospiterà anche la sede dell’Ente di via Boccaccio. In autunno, tra fine settembre e inizio ottobre, verrà presentato il progetto definitivo così da rispettare i tempi previsti per l’inaugurazione fissati entro fine marzo 2026.

Nel frattempo, in questi mesi, con il supporto di Hibou Heritage & Digital Humanities è stata costruita l’identità del nuovo laboratorio che passa anche attraverso il nome e il logotipo: “Limi” è il nome scelto che è poi l’acronimo di Laboratorio museale sulle istituzioni manicomiali imolesi.

