Imola, un defibrillatore alla stazione grazie a Bcc Ravennate Forlivese e Imolese

Un nuovo presidio per la sicurezza dei cittadini è stato installato presso la stazione ferroviaria di Imola: si tratta di un defibrillatore automatico (DAE) collocato nei pressi del bar della stazione, un punto di grande passaggio quotidiano per pendolari, viaggiatori e operatori del trasporto, a seguito di una necessità raccolta direttamente dall’Amministrazione comunale anche grazie al confronto con i tassisti.

Il dispositivo è stato donato dalla BCC Ravennate Forlivese e Imolese, confermando ancora una volta l’attenzione dell’istituto di credito verso la salute pubblica e la prevenzione.

“La richiesta è nata dal territorio – dall’ascolto degli operatori e dei cittadini – e si è trasformata in una risposta concreta grazie alla collaborazione con la BCC. Questo è un esempio virtuoso di come pubblico e privato possano lavorare insieme per aumentare la sicurezza della comunità. Ogni defibrillatore installato è una possibilità in più di salvare una vita. La stazione è uno snodo strategico della città e avere qui un presidio di emergenza è un investimento sulla sicurezza di tutti. Ringrazio la BCC per questa donazione e per la costante attenzione al nostro territorio: è così che si costruisce una vera comunità solidale”, sottolinea l’Amministrazione comunale con il sindaco Marco Panieri e l’assessore Pierangelo Raffini.

“Per la BCC – ha dichiarato Paolo Mongardi, Consigliere e Presidente del Comitato Territoriale di Imola della BCC – è di primario interesse il sostegno alla sanità pubblica. La donazione di questo defibrillatore, in un punto nevralgico come la stazione ferroviaria di Imola, è espressione dell’attenzione alla comunità ed alla prevenzione sanitaria. Una banca di comunità deve intervenire per garantire risorse che possano dare una risposta veloce ai bisogni delle persone.”