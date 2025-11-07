Imola, un corso per difendersi dalle truffe il 10 novembre al Parco dell’Osservanza

Adiconsum (Associazione Difesa Consumatori) in collaborazione con il sindacato pensionati Cisl , Fnp, e l’associazione Anteas Imola, organizza, lunedì 10 novembre, a Imola, alle ore 14:30, il presso Parco dell’Osservanza, via Venturini 2, l’iniziativa, aperta a tutti, “Truffe e raggiri come difendersi”. Un approfondimento con gli esperti dell’Associazione Difesa Consumatori insieme ai Carabinieri per difendersi da truffe e raggiri.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna, partecipa con il Maggiore Domenico Lavigna, Comandante della Compagnia Carabinieri di Imola. Intervengono Caterina Vinci e Antonio Mendola esperti di Adiconsum. Saranno, inoltre, presenti Roberto Donatini sindacato pensionati Cisl, Fnp, e Gaetano Lombardo Cisl Area metropolitana.

“Abbiamo deciso - dichiarano Caterina Vinci e Antonio Mendola di Adiconsum Area metropolitana bolognese - di organizzare un’iniziativa pubblica, aperta e rivolta a tutti, perché le segnalazioni di truffe e raggiri che ci pervengono sono purtroppo sempre in aumento e non coinvolgono solo i soggetti vulnerabili. Essere consumatori consapevoli ed informati è oramai un’esigenza di tutti. Ringraziamo la presenza dell’Arma dei Carabinieri che ci supporterà con consigli autorevoli e preziosi”.