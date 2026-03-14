Imola, un’auto piena di cioccolata, dolci e pistacchi: fermate due donne dopo i furti in tre supermercati

Un’auto piena di cioccolata, dolci e pistacchi rubati nei supermercati. È finita con due arresti la serie di furti messa a segno nella zona industriale di Imola, dove mercoledì due donne sono state fermate dalla polizia con il bagagliaio carico di merce appena sottratta dagli scaffali. Le due, di origine romena e nate nel 1995 e nel 1997, sono state arrestate per furto, mentre i due uomini che erano con loro – entrambi classe 1995 – sono stati denunciati a piede libero.

A far scattare i controlli è stato l’atteggiamento sospetto del gruppo. Durante un servizio di pattugliamento del territorio, una volante della polizia di Stato ha notato un’auto parcheggiata nel piazzale di un supermercato di via Selice con due uomini a bordo che si guardavano attorno con fare guardingo. Gli agenti hanno deciso di osservare la scena a distanza.

Poco dopo dal negozio sono uscite due donne con i giubbotti insolitamente “gonfi”. Salite in auto, la vettura si è rimessa in marcia ma è stata seguita e fermata poco dopo dalle pattuglie.

Durante il controllo nei giubbotti sono state trovate alcune confezioni di merendine. Il resto del bottino era invece nell’auto: 77 confezioni di cioccolato, 46 di dolcetti, 55 di pistacchi, otto confezioni di spazzolini, oltre a formaggi, birra, prodotti di cancelleria e altri articoli.

Dagli accertamenti è emerso che la merce sarebbe stata rubata in tre supermercati della zona. I responsabili dei negozi hanno presentato denuncia e i prodotti recuperati sono stati restituiti.

Le due donne, residenti in provincia di Bologna e già note per episodi simili, sono state arrestate e poste ai domiciliari dal Gip in attesa del processo.