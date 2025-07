Imola, un’altra estate con la Selice chiusa lavori al via il 21 luglio fino a settembre

Un’altra estate con la via Selice chiusa. Questa volta i lavori interesseranno il tratto compreso fra le vie Romagnoli e Fossetta Selice e partiranno appena smaltito il deflusso del concerto degli ACDC. Lunedì 21 luglio il cantiere partirà e lavorerà, salvo imprevisti, almeno fino al prossimo 18 settembre. «Sappiamo che l’impatto sarà importante ma sono lavori necessari, ce la metteremo tutta perché il contraccolpo per residenti e i lavoratori che raggiungono le aziende della zona sia ridotto il più possibile» ha detto ieri il sindaco Marco Panieri presentando l’avvio dei lavori insieme ad Area Blu che li ha progettati e alla Cti che è a capo dell’associazione di imprese che li realizzerà, nell’ambito dell’accordo quadro per la manutenzione stradale cittadina, vinto dalla stessa azienda l’anno scorso.

L’intervento

Non sarà una semplice riasfaltatura, «quella l’abbiamo fatta una volta all’anno per gli ultimi tre anni» dice Area Blu, ma si tratterà di sbancare i 300 metri di strada, cento alla volta in successione, in profondità, per intervenire anche su infiltrazioni di acqua dal Canale dei Molini che corre a fianco. «La situazione si è aggravata con l’alluvione del 2023, ci sono affioramenti di acqua visibili attraverso le concrezioni di calcare lasciate sull’asfalto, per questo occorre un intervento pesante per la messa in sicurezza della strada, anche a fronte di un traffico pesante importante» ha detto il sindaco Panieri. Un lavoro che costerà circa 550.000 euro,

La scansione dei tempi

Dal 21 lugli al 5 agosto si affronta il primo tratto (dal civico 16A escluso), dal 5 al 25 agosto il secondo tratto (fino a via Borgo Spuviglia), dal 25 agosto al 9 settembre il terzo tratto (fino a via Fossetta Selice). Dal 10 settembre, compatibilmente con l’avanzamento del cantiere, si prevede la riapertura del tratto con senso unico alternato, fino alla conclusione prevista per il 18 settembre.

Modifiche alla viabilità

Durante i lavori, l’intero tratto di via Selice sarà dunque chiuso al traffico. Per garantire l’accesso a residenze e attività, le famiglie interessate sono 62 in zona Borgo Spuviglia e 59 in Fossetta Selice, sarà garantito il passaggio pedonale a lato del cantiere. «L’intersezione con via Borgo Spuviglia sarà gestita in modo sfalsato, così da consentire l’accesso veicolare in base alla fase del cantiere - dice il Comune -; durante il 1° e 2° tratto l’accesso sarà da Sud verso Nord (verso l’autostrada); durante il 3° tratto da Nord verso Sud (verso il centro)».

Percorsi alternativi