Imola, un 8 marzo all’autodromo: ecco “Wow Women Motor”

Provare l’emozione di scendere in pista su un circuito leggendario, entrare nei box, partecipare a workshop con alcuni dei principali brand dell’Automotive, sperimentare simulatori di guida e sicurezza stradale, prendere parte a momenti di confronto e approfondimento. È questo il cuore di WOW Women Motor 2026 - Women Opening Ways, in programma domenica 8 marzo 2026 all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. L’iniziativa è aperta a tutte e tutti e si inserisce nel calendario della Giornata Internazionale della Donna con un’intera giornata di attività che uniscono esperienza diretta, formazione e riflessione sui temi dell’empowerment femminile, della parità di genere e dell’accesso delle donne alle discipline STEM, con particolare riferimento al mondo dell’Automotive e del Motorsport. Il claim, “Women Opening Ways”, richiama l’obiettivo di valorizzare le competenze e le professionalità delle donne, contribuendo al superamento di stereotipi ancora presenti in settori storicamente a prevalenza maschile.

Al mattino

Nel corso della mattina, l’Autodromo di Imola diventa uno spazio aperto e inclusivo, offrendo la possibilità di vivere il circuito dall’interno attraverso attività in pista e nei box, workshop esperienziali e momenti formativi rivolti a un pubblico ampio - studenti, famiglie, appassionati e curiosi. I workshop del mattino sono realizzati in collaborazione con brand dell’Automotive e del Motorsport. Oltre a Ferrari, per il terzo anno a WOW, si aggiungono le testimonianze di Ducati e Lamborghini, mentre l’Università di Bologna curerà un’attività sulla sicurezza stradale con simulatore di guida all’interno del nuovissimo spazio PITLab. L’attività in pista, con hotlaps adrenalinici su auto guidate da piloti professionisti, sarà dedicata in esclusiva a studentesse e studenti. Si potrà prenotare in loco con documento che attesti la maggiore età. Nei box anche ‘She cand do it’: attività su prenotazione, promossa da Autopromotec e la Gomma Viola, dedicata alla sicurezza delle donne alla guida. Il programma comprende tour guidati dell’Autodromo, proposti a prezzo speciale per le donne, e la parata di auto storiche guidate da donne, organizzata da ASI - Automotoclub Storico Italiano che, partendo dal centro di Imola, percorrerà il circuito all’insegna della passione e della visibilità femminile nel mondo dei motori. Nella galleria dei campioni sarà esposta la quarta edizione della mostra fotografica “Donne e Motori: Gioie e Basta”, a cura del Museo Fratelli Cozzi, dedicata quest’anno al tema ‘He For She’.

Il convegno

Dalle 14.30, il convegno WOW propone panel, interviste e testimonianze dedicate al tema della parità di genere, affrontato dalle prospettive dell’impresa, del mondo accademico, dello sport e del territorio.Verrà consegnata la borsa di studio Ecocert in collaborazione con MUNER – Motor Valley University of Emilia-Romagna. La giornata si conclude, prima dell’aperitivo di networking finale, con l’assegnazione dei Premi WOW, rivolti a figure femminili che si sono distinte per competenza, impegno e capacità di generare un impatto positivo sul territorio. Il progetto WOW continuerà durante il 2026 con varie iniziative ed eventi formativi. Il primo appuntamento è per il 9 marzo, sempre in Autodromo, e vedrà protagoniste le scuole medie e superiori del territorio, guidate da BOOM per un workshop e un laboratorio esperienziale sulle tematiche di genere e le materie STEM.

Iscrizioni e partecipazione