Imola, un 8 marzo all’autodromo: ecco “Wow Women Motor”

Provare l’emozione di scendere in pista su un circuito leggendario, entrare nei box, partecipare a workshop con alcuni dei principali brand dell’Automotive, sperimentare simulatori di guida e sicurezza stradale, prendere parte a momenti di confronto e approfondimento. È questo il cuore di WOW Women Motor 2026 - Women Opening Ways, in programma domenica 8 marzo 2026 all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.
L’iniziativa è aperta a tutte e tutti e si inserisce nel calendario della Giornata Internazionale della Donna con un’intera giornata di attività che uniscono esperienza diretta, formazione e riflessione sui temi dell’empowerment femminile, della parità di genere e dell’accesso delle donne alle discipline STEM, con particolare riferimento al mondo dell’Automotive e del Motorsport.
Il claim, “Women Opening Ways”, richiama l’obiettivo di valorizzare le competenze e le professionalità delle donne, contribuendo al superamento di stereotipi ancora presenti in settori storicamente a prevalenza maschile.