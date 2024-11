Imola, ulivi secolari e una nuova idea di olio domani convegno e pranzo in piazza con Slow Food al Baccanale

La geografia e con essa il clima segnano le alterne fortune dell’olivicoltura nelle diverse zone del Mediterraneo, Italia compresa. Ma è fuori di dubbio che da una trentina d’anni a questa parte, e in alcuni casi ancora meno, l’interesse per l’olivicoltura sia rinato. Non solo in aree in cui l’ulivo era stato abbandonato da secoli per ragioni climatiche oltre che per politiche agricole che avevano puntato su altre colture. E’ successo in Emilia, ma anche in altre parti d’Italia “insospettabili” in quanto a sud, come ad esempio l’isola di Capri, dove il recupero all’olivicoltura della costa ovest è un progetto recente. Testimoni di questa presenza nel passato sono spesso ulivi ultracentenari che da qualche anno Slow Food ha deciso di tutelare promuovendo un’olivicoltura nuova, in un certo senso alternativa, attraverso il Presidio nazionale Olivi secolari.

Per raccontare il progetto e alcune delle esperienze più significative di recupero dell’olivicoltura, dal territorio imolese a quello di Parma e Piacenza fino all’isola di Capri, Slow Food Emilia-Romagna propone per la mattinata di domani una tavola rotonda, dalle 9.30 al Ridotto del teatro di Imola, seguita da un pranzo in piazza Matteotti nella grande tensostruttura dove quattro cuochi dei differenti territori valorizzeranno l’olio extra vergine di oliva di Imola, Parma e Piacenza e Capri nei loro rispettivi piatti.