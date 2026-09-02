Imola, ucciso a coltellate: in carcere la moglie 78enne

È stata arrestata e portata in carcere, reparto infermeria, la donna di 78 anni accusata di aver ucciso a coltellate il marito coetaneo, Francesco Mongardi, ristoratore in pensione, nella casa dove vivevano a Imola. La donna avrebbe una diagnosi di demenza senile e la Procura di Bologna, con il pm di turno Roberto Ceroni, presumibilmente incaricherà un consulente di valutarne le capacità di intendere e di volere. A dare l’allarme ieri nel primo pomeriggio è stata la badante, arrivata nella casa di via Bellini.

L’anziano, anche lui con patologie, è stato trovato riverso in terra, con diverse coltellate, la donna sporca di sangue in stato confusionale. Sono intervenuti i carabinieri e il 118. E’ stata disposta l’autopsia, che sarà eseguita nelle prossime ore. La donna è difesa dall’avvocato Gabriele Bordoni