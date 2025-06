Imola, ubriaco fradicio contromano sulla Statale: multa di oltre 2mila euro

Fermato mentre procedeva contromano con un tasso alcolemico quattro volte superiore alla soglia massima. È quanto accaduto infatti due giorni fa nel territorio di Imola dove, una pattuglia della Polizia Stradale del locale Distaccamento, sulla Statale 610 Selice ha fermato un’Audi A3 che, davanti agli agenti, sterzava bruscamente andando a percorrere la corsia opposta in contromano.

Fermato poco dopo in sicurezza, il conducente, un 55enne italiano durante il controllo non era in grado di sostenersi e manifestava forti esalazioni alcoliche nel respiro. In seguito al test con etilometro infatti, emergeva un tasso alcolemico di ben 4 volte superiore il valore massimo consentito per conducenti normali (0,5 gr/l soglia massima). Inoltre, approfondendo il controllo, il veicolo con il quale stava circolando risultava gravato da un fermo fiscale. Per l’uomo è scattata subito la denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica oltre al sequestro ai fini della confisca del veicolo condotto e sanzioni per più di 2000 euro.