Imola, tutela dei minori in sale slot e centri scommesse: i Carabinieri multano un’attività

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Imola, unitamente ad operatori dell’Adm (Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli) hanno eseguito dei controlli presso due sale slot e centri scommesse nel territorio imolese. Durante tali operazioni per la prevenzione e repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori, i militari hanno contestato, nei confronti di un’attività, una sanzione amministrativa che va da 500 a 3.000 euro, per non aver apposto il nulla osta di distribuzione o messa in esercizio.