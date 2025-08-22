Imola, turisti in camper denunciati per furto di corrente dalla rete pubblica a Fontanelice

Ferragosto con multa per una coppia di camperisti di passaggio nella vallata del Santerno. Giovedì 14 agosto scorso, intorno alle 12.40, una pattuglia della Polizia locale del Nuovo Circondario Imolese, a presidio della Vallata del Santerno, durante un servizio di pattugliamento è intervenuta in Corso Europa al numero civico 6, nel comune di Fontanelice, a seguito di una segnalazione relativa all’utilizzo improprio della rete pubblica di energia elettrica.

Una volta sul posto, gli operatori hanno accertato la presenza di un camper collegato, mediante un cavo, aduna colonnina di distribuzione dell’illuminazione pubblica che però non era di libero accesso.

Durante le verifiche sono sopraggiunti i due occupanti del mezzo, due turisti italiani sulla cinquantina, marito e moglie, in transito e non del luogo, che si sono dichiarati proprietari del camper e coniuge.

Gli agenti hanno proceduto all’identificazione dei soggetti, alla raccolta delle dichiarazioni, all’elezione di domicilio e alla nomina del difensore. È stata infatti stata compilata a loro carico una denuncia per furto aggravato.» L’attività si inserisce nel costante impegno della Polizia locale del Nuovo Circondario Imolese nel controllo del territorio e nella tutela del corretto utilizzo dei beni e servizi pubblici» afferma il Comando della polizia locale in una nota.