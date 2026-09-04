Imola, “tu non vai da nessuna amica, vieni a casa a pulire”: picchia più volte la moglie, 30enne in carcere

I Carabinieri di Imola hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 30enne italiano, indagato per maltrattamenti in famiglia e lesione personale aggravata commessi nei confronti della moglie. Il provvedimento è stato emesso su richiesta della Procura della Repubblica di Bologna che ha coordinato le indagini, avviate di recente, con l’intervento di una pattuglia dei militari, a seguito di una telefonata giunta al 112 che segnalava una lite tra i due.

Gli accertamenti dei Carabinieri hanno portato alla luce una storia di maltrattamenti fisici e psicologici che il marito esercitava nei confronti della moglie, da quando si erano sposati, picchiandola regolarmente, quando si arrabbiava per futili motivi, scaturiti da gelosie e presunte inadempienze domestiche, rimproverandola con frasi del tipo: “....non vai da nessuna amica, vieni a casa a pulire...”. I gravi indizi di colpevolezza, rilevati dal Giudice, hanno portato all’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti del 30enne che è stato catturato dai Carabinieri.