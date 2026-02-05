Imola, truffò un’anziana e venne scoperto da un poliziotto fuori servizio: minorenne condannato a un anno e 8 mesi

Nell’agosto 2025, il minore, in un paese della provincia bolognese, insieme ad un complice che effettuava la telefonata e lo aspettava in auto, era riuscito a convincere telefonicamente una signora anziana a consegnargli svariati preziosi , facendole credere che servissero per aiutare il nipote rimasto coinvolto in un incidente stradale.

I due truffatori sono stati individuati grazie al pronto intervento di un agente di polizia in forza al Commissariato di Imola che, fuori servizio, era venuto a conoscenza della presenza di un’autovettura sospetta. Dopo averla individuata, aveva modo di notare il minore, uscire precipitosamente da un palazzo, entrare rapidamente in auto per poi partire affrettatamente. Il poliziotto si poneva quindi all’inseguimento dell’autovettura, cercando di bloccarla nei pressi del casello autostradale posizionandosi davanti al veicolo per arrestarne la corsa; grazie al soccorso dei colleghi del Commissariato di Imola, subito allertati, si riusciva a bloccare il mezzo, identificare i due truffatori e recuperare la refurtiva. All’interno del veicolo veniva rinvenuta la refurtiva, provento della truffa attuata con la tecnica del “finto carabiniere”.

Il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha condannato il minore, tuttora in misura cautelare, alla pena di un anno e 8 mesi di reclusione e 400 euro di multa, senza il beneficio della sospensione condizionale, al netto delle riduzioni per la minore età e per il rito (abbreviato) prescelto.