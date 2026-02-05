Imola, truffò un’anziana e venne scoperto da un poliziotto fuori servizio: minorenne condannato a un anno e 8 mesi

Nei giorni scorsi il Gup presso il Tribunale per Minorenni di Bologna, al termine del giudizio abbreviato, ha emesso la sentenza di condanna di un imputato minorenne a processo per una truffa ai danni di una persona anziana.
Nell’agosto 2025, il minore, in un paese della provincia bolognese, insieme ad un complice che effettuava la telefonata e lo aspettava in auto, era riuscito a convincere telefonicamente una signora anziana a consegnargli svariati preziosi, facendole credere che servissero per aiutare il nipote rimasto coinvolto in un incidente stradale.