Imola, truffatori scatenati contro gli anziani: 4 tentativi in poche ore

IMOLA. Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Imola hanno registrato quattro tentativi di truffa telefonica ai danni di cittadini anziani residenti nel territorio. Questi episodi non sono giunti a consumazione grazie alla prontezza delle potenziali vittime. A partire dalle 15.20, l’operatore della Centrale Operativa dei Carabinieri di Imola ha ricevuto quattro distinte richieste di assistenza. I cittadini, di età compresa tra i 71 e gli 87 anni, tre uomini e una donna, residenti tra via Odofredo II, via Tommaso Campanella, via via Ca’ Borghese e via Giacomo Puccini, hanno segnalato di essere stati contattati telefonicamente da sedicenti appartenenti alle forze dell’ordine, i quali hanno tentato di carpirne la fiducia. Mettendo in pratica le indicazioni apprese durante gli incontri preventivi promossi dai Carabinieri sul territorio, anche di recente, in occasione di eventi paesani che richiamano la cittadinanza, gli anziani in questione hanno interrotto le comunicazioni sospette e allertato il 112, interrompendo il compimento del reato.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna ribadiscono la necessità di mantenere un livello di attenzione alto e rinnovano l’invito a diffidare categoricamente di chiunque – sia telefonicamente sia presentandosi a domicilio – richieda la consegna di somme di denaro, gioielli o altri beni di valore, a prescindere dalla qualifica o dall’ente di appartenenza dichiarati. In presenza di richieste anomale, insistenti o di presunte situazioni di emergenza riguardanti i propri familiari, raccomandano ai cittadini di non aderire ad alcuna richiesta e di contattare immediatamente e senza esitazione il Numero Unico di Emergenza 112, operativo 24 ore su 24, per consentire il tempestivo intervento delle pattuglie.