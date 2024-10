Imola, “troviamo una soluzione per salvare le arche dei libri sotto i portici”

In città e sui social tiene banco il “curioso caso” delle “arche della cultura”, la storica libreria a cielo aperto costretta a breve a lasciare la propria casa sotto il portico di palazzo Sersanti su piazza Matteotti. Questo perché con la ristrutturazione di palazzo Sersanti le “arche” non sarebbero più compatibili a livello estetico con il contesto in cui si trovano. Almeno così è stato spiegato a Il Mosaico, la cooperativa che dal 2022, dopo i quasi 40 anni di Moreno Sindoni, gestisce all’interno di Rete Sapere quei cassettoni di metallo con i suoi circa 2mila volumi usati.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola