Imola, tre persone denunciate e mille prodotti sequestrati dopo i controlli della Finanza nei giorni del Crame

IMOLA. Si chiudono con il sequestro di 1.000 accessori elettronici (telecamere, cuffie wireless, walkie talkie e altro) privi dei requisiti di conformità e sicurezza e prodotti contraffatti (in particolare adesivi, paracolpi e tappetini per auto) con i segni distintivi di note case automobilistiche e motociclistiche, tra cui Porsche, Alfa Romeo, Bmw, Fiat, Ducati e Honda, i controlli svolti dai finanzieri della Compagnia di Imola durante la 46esima edizione della mostra scambio organizzata dal Crame (Club romagnolo auto e moto d’epoca), che si è svolta all’Autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ dal 13 al 15 settembre. Inoltre, fanno sapere le Fiamme gialle, tre italiani sono stati denunciati alla Procura per reati contraffazione e ricettazione, mentre altre due persone, sempre italiane, sono state segnalate alla Camera di commercio di Bologna per violazioni del Codice del consumo.