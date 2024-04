Imola, tragica immersione all’isola del Giglio, il cordoglio dell’Ausl per il 36enne Raffaele Gulmanelli

Una immersione fatale per Raffaele Gulmanelli, 36enne imolese scomparso nel tardo pomeriggio di ieri all’Isola del Giglio durante una pesca in apnea. Gulmanelli era istruttore subacqueo all’associazione sportiva Imola Mare, in vacanza sull’isola con la famiglia per qualche giorno (era proprietario di una casa a Campese). I soccorsi si sono attivati dopo le 18 e il corpo già senza vita è stato recuperato una motovedetta della Capitaneria al porto dell’Isola del Giglio, dal punto di Capel Rosso.

Il cordoglio dell’Ausl Imola

Gulmanelli lavorava all’Ausl Imola come assistente sociale del Servizio Dipendenze. In una nota l’Ausl ha espresso il suo cordoglio e la vicinanza ai familiari: “La direzione e il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Ausl di Imola si stringe nel cordoglio per la prematura scomparsa del collega Raffaele Gulmanelli, assistente sociale del Servizio Dipendenze. Raffaele Gulmanelli lavorava al SerD da circa 2 anni e mezzo, ed è ricordato dai colleghi per la professionalità ed il carattere gentile e socievole, che lo rendeva benvoluto anche ai pazienti, oltre che per la passione per il mare, nota a tutti. La Direzione, i colleghi e tutti gli operatori dell’Azienda Usl di Imola porgono alla famiglia le sentite condoglianze per l’incolmabile perdita”.