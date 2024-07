Imola. Tragedia in piscina, muore a 5 anni

Tragedia nel tardo pomeriggio. Una bambina di 5 anni è morta annegata nella piscina dell’Hotel Molino Rosso. La piccola, che abitava con la famiglia in un paese della zona, era con la madre. I carabinieri stanno indagando per cercare di ricostruire l’accaduto. Non si esclude un malore o una caduta accidentale. Inutili i tentativi di rianimarla, dopo averla recuperata dall’acqua, da parte dei soccorritori del 118. La piccola è stata trasportata all’ospedale di Imola dove è stato dichiarato il decesso