Una fumata bianca... che più bianca non si può, almeno per come si stavano mettendo le cose. La Tracmec ha ritirato il licenziamento collettivo. Dopo oltre un mese di stato di agitazione e tre settimane di presidio permanente h 24, da ieri si è aperta una nuova fase nella vertenza della Tracmec di Mordano.

L’ultimo incontro

Nel corso dell’ultimo incontro, ieri pomeriggio, è infatti stata infatti stata ritirata la procedura di licenziamenti collettivi annunciata circa un mese fa dalla multinazionale per i 45 dipendenti dello stabilimento di Mordano. «Inizia un nuovo capitolo che vede l’attivazione di un contratto di solidarietà fino al 31 dicembre, con la previsione e l’impegno di utilizzare altri ammortizzatori sociali dopo tale data - fanno sapere i sindacati che hanno condotto la trattativa -. Questi strumenti garantiranno una maggiore tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e il tempo necessario per sviluppare soluzioni in grado di salvaguardare l’occupazione, anche attraverso un nuovo progetto industriale». Per adesso insomma almeno si scongiura il tutti a casa, ma sul futuro c’è ancora da giocarsela.

Nuova fase