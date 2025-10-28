Imola, Tracmec Mordano, riparte il presidio: “Non ce ne andremo finché non saranno ritirati i licenziamenti”

È ripartito questa mattina il presidio sindacale ai cancelli della Tracmec di Mordano, dove è in corso una vertenza che dura ormai da aprile e che, nonostante l’accordo sottoscritto il 29 maggio, vede oggi sul tavolo l’avvio di una nuova procedura di licenziamento collettivo per i 30 lavoratori rimasti in azienda. Lo annunciano i sindacati in una nota.

“Non ce ne andremo da qui – dichiarano Fim Fiom Uilm territoriali – finché Tracmec e Bauer Group non comunicheranno il ritiro formale della procedura e l’avvio di un ammortizzatore sociale successivo al termine della solidarietà, previsto per il 31 dicembre. Deve inoltre restare valido quanto stabilito negli accordi sugli incentivi all’esodo, anche dopo la fine della solidarietà e in costanza di eventuali periodi di CIGS. La vertenza verrà estesa anche ad altre sedi del gruppo, compresa la casa madre tedesca, poiché riteniamo che il percorso di reindustrializzazione possa essere realizzato non solo con soggetti esterni, ma anche coinvolgendo altre imprese del gruppo Bauer già operative sul territorio imolese”.