Imola, torrente Sellustra, via ai lavori di manutenzione straordinaria

Sono partiti questa mattina i lavori di manutenzione straordinaria della vegetazione lungo il torrente Sellustra, nell’Imolese. L’intervento - riferisce la Regione Emilia-Romagna in una nota - interesserà un tratto di circa nove chilometri nella zona pedecollinare, risalendo dalla via Emilia a monte fino al territorio di Casalfiumanese con l’obiettivo di favorire il regolare deflusso delle acque e ridurre il rischio di ostruzioni in caso di piena. La durata prevista è inferiore a due mesi, condizioni meteorologiche permettendo.

Quelli previsti sono interventi mirati, utili a garantire la sicurezza idraulica del torrente: verrà effettuata la rimozione di tronchi, rami e alberature già caduti, di piante ammalorate, secche o instabili che, in caso di caduta, potrebbero compromettere la funzionalità idraulica del corso d’acqua. Nelle scorse settimane è stato effettuato anche un sopralluogo congiunto in diversi tratti pilota a cura di tecnici della Regione, dei Comuni interessati e dell’azienda incaricata.

L’intervento, realizzato dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, prevede un investimento complessivo di 135mila euro e interesserà circa 13 ettari di aree demaniali. Per consentire ai mezzi di raggiungere i punti interessati dai lavori, tra cui scarpate e alveo, e operare in sicurezza, è prevista anche la realizzazione di piste di accesso su terreni di proprietà privata.

È stato inoltre predisposto un vademecum rivolto alle aziende private per disciplinare eventuali richieste di tagli aggiuntivi, pubblicato sul sito dei comuni di Imola, Dozza e Casalfiumanese, nel quale è esplicitato che eventuali richieste di tagli aggiuntivi dovranno essere valutate con i proprietari dei terreni e sarà, inoltre, necessario il nulla osta dei tecnici dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, al fine di verificare la stretta attinenza idraulica degli interventi proposti, la sufficienza degli accessi e la correttezza delle motivazioni.