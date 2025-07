Imola, torna nel week end la Le Mans Series anteprima coi piloti ai “Mercoledì dell’Ascom” questa sera

Il luglio di fuoco dell’autodromo di Imola comincia con il ritorno, il prossimo week end dell’European Le Mans Series (ELMS), che scende in pista per il terzo round del campionato con la 4 Ore di Imola . Saranno 130 i piloti che si daranno battaglia nelle categorie LMP2, LMP3 e LMGT3, con dieci piloti italiani a caccia del podio, fra i quali Riccardo Pera (Ferrari n.86 – GR Racing), fresco vincitore di categoria alla 24 Ore di Le Mans.

Il programma sportivo prevede prove libere il venerdì, qualifiche il sabato e la gara, con partenza alle 12, la domenica (biglietti su Ticketone.it e nella biglietteria in loco al Museo Checco Costa; nella giornata del venerdì l’ingresso nel paddock è gratuito e dalle 18.15 accesso libero in pit lane per assistere alla Pit Stop Challenge).

Come anteprima del weekend in pista, oggi in occasione delle serate “Mercoledì in centro”, organizzate da Ascom in collaborazione col Comune di Imola, saranno esposte in piazza Matteotti quattro vetture protagoniste della serie: le LMP2 Oreca Iron Lynx e la Oreca Inter Europol Competition, vincitrice della 24 Ore di Le Mans; la LMP3 Ginetta DKR Engineering; la LMGT3 Ferrari Richard Mille AF Corse. A partire dalle 20 di oggi, inoltre, gli equipaggi di queste auto, oltre ad essere intervistati dallo speaker Boris Casadio, si sfideranno in due coinvolgenti giochi, il “Making of tortellini” e il divertente Food blind test, guidati dallo chef del San Domenico Max Mascia. Non mancheranno gadget per il pubblico e un’atmosfera tutta da vivere, per preparare gli appassionati al weekend in pista.