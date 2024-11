Imola, torna la serie di Luca Argentero: piazza Matteotti chiusa quattro ore per le riprese

Continuano in città le riprese della serie tv prodotta da Groenlandia, fondata dai registi Matteo Rovere e Sydney Sibilia, che vede tra i protagonisti anche Luca Argentero. La produzione interessa anche il centro storico, con modifiche alla viabilità e alla sosta.

Oggi, tra le 9 e le 17, in piazza Matteotti per quattro ore è disposto il divieto di transito veicolare e pedonale e divieto di sosta con rimozione veicoli su tutta la piazza. In via Emilia divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto in corrispondenza di piazza Matteotti e divieto di sosta con rimozione veicoli nel tratto in corrispondenza di piazza Matteotti. In via Aldrovandi divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto in corrispondenza di piazza Matteotti e divieto di sosta con rimozione veicoli nel tratto in corrispondenza di piazza Matteotti. In piazza Gramsci divieto di sosta con rimozione veicoli tra l’intersezione con via Mazzini e il civico 10.

Esclusi dai divieti di transito i residenti dei tratti interessati dalle riprese, limitatamente al percorso per raggiungere e/o uscire dalla propria destinazione; gli aventi titolo, attività economiche, produttive, commerciali presenti nei tratti interessati dalle riprese, limitatamente al percorso per raggiungere e/o uscire dalla destinazione; i veicoli di soccorso; o veicoli a servizio delle forze dell’ordine e i mezzi di servizio e veicoli autorizzati dalla società concessionaria dell’occupazione.