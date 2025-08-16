Imola, torna l’atteso mercatino dei frati: “Formazione per tanti giovani”

Per Imola è un’istituzione, da almeno 45 anni, anno più anno meno. Perché la data precisa in cui è nato il Mercatino dei Cappuccini come tutti gli imolesi lo conoscono, non è celebrata. L’importante per tutti è che il mercatino si rinnovi, i francescani sono uomini del fare non da celebrazioni e quello che in fondo importa a tutti gli imolesi è che arrivati a questo momento dell’anno il mercatino riapra, e sarà di nuovo festa per curiosi, collezionisti, bisognosi, perché da via Villa Clelia 10 dal 18 al 30 agosto ci passeranno davvero tutti. Per la maggior parte degli imolesi sarà una caccia alla rarità o all’oggetto curioso, al libro fuori catalogo o all’abito vintage, e molto probabilmente saranno gli stessi che nel corso dell’anno hanno a loro volta donato quello che non usavano più. Il mercatino dei Cappuccini si autoalimenta della solidarietà della città, e a sua volta sostiene chi ha bisogno tutto l’anno.